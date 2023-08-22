Вторник, 22 Августа 2023 17:37

АрмИнфо. Минобороны Армении опровергло третью за день дезинформацию азербайджанской стороны о якобы обстреле азербайджанских позиций.

"Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы 22 августа с 12:00 до 12:25 подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности", - говорится в сообщении МО РА.

Добавим также, что сегодня стало известно, что в Азербайджане объявили мобилизацию военнослужащих запаса. Эксперты склонны считать, что вражеские силы готовят почву для новой агрессии против Армении и Арцаха.