Вторник, 22 Августа 2023 14:17

АрмИнфо.Омбудсмен Арцаха Гегам Степаняна на основании сообщения об избиении, инициировал обсуждения по поводу публичного эфира Давида Минасяна.

В сообщении офиса ЗПЧ Арцаха отмечается, что 21 августа гражданин Республики Арцах Давид Минасян опубликовал в социальной сети Facebook одноимённый пост о том, что его избили сотрудники Аскеранского райотдела МВД Республика Арцах.

Констатируется, что к посту Минасян опубликовал фото, на котором на теле человека имеются телесные повреждения в виде припухлостей и царапин.

"Руководствуясь полномочиями, возложенными на Защитника прав человека в рамках предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения Законом "о Защитнике прав человека", и руководствуясь статьей 15 и частью 3 статьи 19 вышеуказанного закона, Омбудсмен НКР инициировал обсуждение по части публичного эфира Давида Минасяна", - говорится в сообщении офиса Омбудсмена НКР.

Отметим, что ранее в социальных сетях была растиражирована новость, что арцахский блогер был избит правоохранителями после публикации пародии на президента Арцаха Араика Арутюняна. В двухминутном ролике, Давид Минасян высмеивает политику действующих властей Армении и Арцаха, обвиняя их в сдаче НКР Азербайджану.