Вторник, 22 Августа 2023 14:12

АрмИнфо.Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, в результате чего ранен военнослужащий ВС Азербайджана, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении Минобороны РА.

Добавим также, что вражеская сторона сегодня также заявила, что минобороны Азербайджана "уничтожило 30 технических устройств наблюдения и прослушивания", принадлежащих Армии обороны Арцаха. Цель вывода вражеской стороной из строя камеры наблюдения постов Армии обороны Арцаха более чем очевидна.