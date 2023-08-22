Вторник, 22 Августа 2023 13:58

АрмИнфо. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников в четверг 24 августа намерен посетить армянскую столицу. Об этом АрмИнфо сообщил источник в промышленных кругах Армении.

Министр проведет ряд встреч в правительстве с его экономическим блоком. В рамках визита в пятницу состоится встреча Решетникова с армянским предпринимателями, крупными бизнесменами.

По мнению наблюдателей, Армения сегодня играет одну из ведущих ролей в потоке так называемого параллельного импорта и в условиях международных санкций против России повышает свой статус в качестве страны-члена ЕАЭС с точки зрения развития здесь промышленной кооперации.

Отметим, что доля экспорта из Армении в Россию по итогам прошлого года составила свыше 45%, увеличившись на 17,1%-х пункта, составив 1 570,3 млн долларов США. По мнению экспертов, не менее 24,8% экспорта Армении (около 1,3 млрд долларов США) составляет реэкспорт, без которого темпы роста экспорта были бы более чем в 2 раза ниже. Более того, реэкспорт также внес значительный вклад в экономический рост, обеспечив около 2,6 процентных пункта из 12,6% экономического роста.