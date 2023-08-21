Понедельник, 21 Августа 2023 22:35

АрмИнфо. Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян прокомментировал заявление так называемого командира ополченцев в Арцахе Карена Матевосяна.

Он обратил внимание, что командующий арцахским ополчением сегодня выступил с заявлением, в котором, ссылаясь на создавшуюся в Арцахе тяжелую ситуацию, в том числе последствий войны, отметил, что в этом не следует искать вины действующего президента НКР Араика Арутюняна.

"Касаясь виновных, он перекладывает все в поле "бывших" и ничего не говорит о правительстве РА, заявившим о готовности признать Арцах частью Азербайджана, а самого Карена Матевосяна гражданином Азербайджана.

Более того, командир ополчения угрожает, что если вокруг Араика Арутюняна не будет консолидации, то он и полевые командиры распустят правительство и парламент и сформируют новый кризисный орган, где сами будут принимать решения. Кстати, роспуск парламента и правительства Арцаха является одним из официальных требований Азербайджана, которое озвучил сам Алиев", - напомнил армянский депутат.

При этом Абрамян считает, что разжигание такой экстремальной ситуации в Арцахе послужит основанием для проведения Азербайджаном "антитеррористической операции", о чем неоднократно говорил и Алиев, который ищет подходящую возможность для этого, и при благоприятных условиях направит в Арцах свои войска специального назначения под соусом "внутренних войск".

"Я еще не говорю о том, что озвученное заявление содержит в себе элементы о свержении конституционного строя, что предполагает активацию соответствующих механизмов.

Один из предпочтительных вариантов - сесть и поговорить с Матевосяном, объяснить серьезные политические последствия его заявлений и действий, иначе события будут иметь молниеносные и жестокие последствия для Арцаха", - резюмировал депутат.

Отметим, что ранее некто Карен Матевосян, представившись командиром ополчения, выступил с заявлением, в котором обвинил бывших президентов Арцаха в сложившейся вокруг республики тяжелой ситуации. Он также обвинил действующего председателя парламента НКР в нежелании консолидироваться вокруг президента Арцаха во имя спасения. В этом ключе он пригрозил силой распустить парламент и правительство НКР, сформировать временный орган по управлению страной, если госструктур откажутся реализовать повестку, предложенную Араиком Арутюняном. Он также проинформировал, что в субботу для обсуждения этого вопроса он и группа его сподвижников пришли в парламент НКР, однако, "разговор не удался из-за якобы неадекватного поведения спикера парламента".