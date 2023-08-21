Понедельник, 21 Августа 2023 14:47

АрмИнфо.Уже больше года как члену бюро АРФД, сопредседателю Координационного совета армянских организаций Франции Мураду Папазяну запрещен въезд в Армению по сфабрикованным обвинениям. И это не первый и единственный случай. Об этом говорится в заявлении представителя Бюро АРФД Акопа Тер-Хачатуряна.

При этом дашнакцакан с сожалением констатировал, что как и в Азербайджане, в Армении также существует "черный список" тех, кто защищает армянские интересы.

"Несогласие с политикой властей дня, ни при каких обстоятельствах не может быть основанием для запрета въезда на Родину. Такие ограничения в корне нарушают основополагающие принципы права и демократии.

Эта несправедливость и дискриминация недопустимы. Мы и впредь будем добиваться всеми возможными законными способами восстановления нарушенных прав наших соотечественников-армян Диаспоры", - говорится в заявлении представителя Бюро АРФД.

Отметим, что сегодня Мурад Папазян в судебном порядке оспаривает факт запрета въезда ему в Армению.