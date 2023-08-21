Понедельник, 21 Августа 2023 10:00

АрмИнфо.То, что ситуация в Арцахе невыразимо тяжелая, отныне факт. Об этом на своей странице в Фейсбук написал полковник запаса ВС Арцаха, бывший начальник управления информации и общественных связей Армии обороны Арцаха Сенор Асратян.

Вместе с тем арцахский офицер выразил убеждение, что у действующих властей есть два пути выхода из сложившейся ситуации. "Либо власти должны собрать вокруг себя деятелей, имеющих значительный опыт военного и политического руководства, но сегодня по вине той самой власти они "вне игры', либо без потрясений передать бразды правления формируемому Национальным собранием страны чрезвычайному органу (название не важно) и уйти", - считает Асратян.

Кроме того, по его словам, ради существования арцахской государственности деятели со значительным опытом, но находящиеся "вне игры", должны отложить в сторону узкие личные амбиции и разногласия и работать в одном направлении.

"И что еще важнее, в этот судьбоносный для страны момент все силовые структуры без лишних "конвульсий" должны выполнять одну важную миссию, то есть оставаться верными возложенным на них уставом функциям и свято защищать интересы государства", - убежден военный в отставке.

В заключение он назвал ошибочным думать, что демократия была и есть преимущество для государств (особенно по типу Арцаха)... "Сегодня у нас совсем другая ситуация... Арцах должен жить..." - резюмировал Асратян.