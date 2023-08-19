Суббота, 19 Августа 2023 15:02

АрмИнфо.Вооруженные силы Азербайджана уже несколько дней держат под обстрелом единственное пшеничное поле общины Сарушен Аскеранского района, тем самым лишая жителей возможности иметь хлеб. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил госминистр Республики Арцах Гурген Нерсисян.

Он отметил, что Азербайджан не только более 8 месяцев держит народ Арцаха в осаде и лишает его связи с Республикой Армения, но и, применяя военную силу или угрожая ею, постоянно препятствует решению мирным населением своих каждодневных проблем.

Госминистр сообщил, что уже на протяжении нескольких дней жители пытаются собрать урожай с единственного в селе пшеничного поля, однако люди и сельскохозяйственная техника, приближающиеся к полю, регулярно подвергаются обстрелу с расположенных поблизости азербайджанских позиций.

<Хотя каждый раз дислоцированные в Арцахе российские миротворцы согласовывают с азербайджанской стороной дату и время сбора урожая в присутствии миротворцев, тем не менее, как только начинается работа, открывается непрекращающийся огонь из различных видов стрелкового оружия, после чего работы немедленно останавливают, а мирных жителей с помощью миротворцев вывозят в безопасное место> , - заявил Нерсисян.