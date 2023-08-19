Суббота, 19 Августа 2023 13:55

АрмИнфо.Посольство США гордится тем, что внесло свой вклад в сохранение важных памятников богатого историко-культурного наследия Армении. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Армении Кристина Квин в рамках визита в Лорийскую область, где познакомилась с ходом работ по консервации компонентов монастырского комплекса Санаин.

Консервация проводится при финансовом содействии <Фонда американских послов по сохранению культурного наследия>. Об этом передает Посольство США в РА.

При финансировании Фонда осуществляются работы также по сохранению группы памятников на восточном участке комплекса - часовни Св. Акопа, хачкара Григора Тутеорда, церкви Святого Арутюна, которыми руководит Армянская ассоциация архитекторов-реставраторов исторических памятников.

Согласно источнику, в Лорийской области Посла сопровождал глава общины Алаверди.

Отметим, что Фонд американских послов по сохранению культурного наследия был учрежден Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента США в 2001 году с целью помочь странам сохранить свое культурное наследие и продемонстрировать уважение США к различным культурам во всем мире