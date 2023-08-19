Суббота, 19 Августа 2023 13:52

АрмИнфо.В результате обострения конфликтов в период с 2020-го по 2022г., из Армении 298 человек все еще считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Международный комитет Красного Креста, ссылаясь на полученные сигналы и звонки от родственников военнослужащих.

В сообщении говорится, что в I полугодии текущего года ереванский офис МККК получил 5 тыс. звонков со стороны родственников без вести пропавших. В результате, 2 семьи обратились в МККК с просьбой выяснить судьбу пропавших без вести родственников и открыть заявки на поиск, 7 семей - выяснили судьбы своих родных