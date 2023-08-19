Суббота, 19 Августа 2023 11:59

АрмИнфо. Международный комитета Красного Креста (МККК) призвал найти компромисс, чтобы возобновить гуманитарные поставки в Арцах. Об этом говорится в заявлении Организации.

В частности, в источнике отмечено, что последние поставки медикаментов в Нагорный Карабах были осуществлены 7 июля, а последняя поставка продовольствия - 14 июня.

<Международный Комитет Красного Креста остается единственной гуманитарной организацией, осуществляющей деятельность в Лачинском коридоре для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей>, - говорится в заявлении МККК.