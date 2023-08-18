Пятница, 18 Августа 2023 19:36

АрмИнфоПрезидент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился сегодня с командным составом Армии обороны Республики Арцах.

Как сообщает пресс-служба главы республики, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся обороноспособности Республики Арцах. Министр обороны, командующий АО, генерал-майор Камо Варданян представил оперативную обстановку.

Президент Араик Арутюнян дал ряд поручений по обеспечению безопасности населения Арцаха в условиях тотальной осады.