Пятница, 18 Августа 2023 16:28

АрмИнфо.Арцах стоит на пороге хаоса, необходимо проснуться от его летаргического сна, снять розовые очки, увидеть реальность и предпринять соответствующие шаги. Так прокомментировал текущую ситуацию в стране Герой Арцаха, бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Республики Арцах (НКР), генерал-лейтенант Аршавир Гарамян.

"В Арцахе, начиная с 27 сентября 2020 года, врагам ответили лишь наши героические парни, своими жизнями и здоровьем. А остальные, особенно, народные избранники и назначенные ими уполномоченные манклавики - будь то слепой, глухой, хромой, лысый или образованный, или неграмотный, будь глупый или умным - стали учетчиками, доносчиками, хвастунами, или в лучшем случае "стреляющими в воздух".

Неуважаемые и "уважаемые" ответственные Ваша задача дать реальный ответ врагу - болезненный для противника ответ.

Своей бесхарактерностью вы превратили наш народ из борющихся, воюющих армян в "заложников собственного желудка", в материалистов и бездушную толпу...", - резюмировал он.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.

Кроме того, 15 августа в Арцахе был зафиксирован первый случай смерти от голода. 40- летний арцахец умер от недоедания.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Заседание, состоявашеся 16 августа, по сути, не дало никаких результатов. Участники экстренного заседания, разошлись по своим делам после шаблонных заявлений о необходимости разблокирования коридора, и выражения озабоченности. А Азербайджана, пользуясь бездействием так называемого цивилизованного мира, продолжает затягивать удавку на шее осажденного Арцаха. Цель блокады - деарменизация НКР.