Пятница, 18 Августа 2023 13:33

АрмИнфо.После 44-дневной войны, когда азербайджанцы расположились на окраинах Капана, в том числе в 100 метрах от капанского аэропорта, уже было очевидно, что работа аэропорта будет зависеть от настроения азербайджанцев. Так прокомментировал ночной инцидент с обстрелом аэропорта депутата парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абраамян.

"В то время как вчера Пашинян самодовольно приземлился в аэропорту Капана и в очередной раз говорил о начале авиаперевозок, спустя считанные часы, по данным СНБ РА, в 04:24 ночи 18 августа, неизвестный на машине подъехал к армяно-азербайджанской границе, и с территории Азербайджана произвел выстрелы по аэропорту. Две пули повредили одно из окон и крышу аэропорта", - напомнил депутат.

В этом ключе он обратил внимание, что в официальном сообщении СНБ РА ничего не говорится о том, какие действия армянские правоохранительные органы предприняли в ответ.

"СНБ РА также призвала азербайджанцев провести надлежащее расследование инцидента. Но я не думаю, что СНБ настолько наивна, чтобы думать, что инцидент был результатом несчастного случая или самодеятельности.

Аэропорт может безопасно эксплуатироваться только в тех случаях, когда либо азербайджанцы будут оттеснены с соответствующих позиций, либо, в худшем случае, когда в РА будет такое правительство, в случаи которого, азербайджанцы сто раз подумают, прежде чем пойти на такую провокацию.

Кстати, это была и личная пощечина и унижение Пашиняну, которым азербайджанцы показывали свое место правительству Армении. Это также предупреждение", - резюмировал Абраамян.