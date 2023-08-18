Пятница, 18 Августа 2023 12:18

АрмИнфо.Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар, находящийся в Ереване в рамках регионального визита, провел встречу с главой делегации ЕС в Армении Андреа Викторин и главой гражданской миссии ЕС в РА (EUMA) Маркусом Риттером.

Как сообщается на странице EUMA в Twitter, собеседники на встрече в Ереване, обменялись мнениями и информацией о региональных процессах и об усилиях ЕС по поддержке мирного процесса в регионе.

Напомним, что 16 августа представители миссии ЕС подверглись обстрелу со стороны ВС Азербайджана в ходе патрулирования границы.