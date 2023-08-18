Пятница, 18 Августа 2023 12:11

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян посетил пограничную заставу Службы национальной безопасности в Капане.

На видео, опубликованном премьером в соцсетях, видно, что его сопровождает директор Службы Армен Абазян. На погранзаставе Пашиняну доложили, что случаев нарушения границы или инцидентов зафиксировано не было.

Премьер ознакомился с техническим оснащением и возможностями, а также с бытовыми условиями погранзаставы.

Как сообщает пресс-служба премьера, в рамках визита в Сюникскую область Пашинян ознакомился также с ходом реализации инвестиционных проектов по строительству многоквартирных комплексов, реализуемых частным сектором в Капане.

Так, ООО <Лиашин> строит два 13-этажных дома на 94 квартиры, стоимость проекта оценивается в 700 млн драмов. Строительство планируется завершить в 2025 году. ЗАО <Нью Хаус> строит два 12-этажных многоквартирных дома на 128 квартир в рамках инвестиционной программы бюджетом в 1,7 млрд драмов. Строительные работы в одном здании близятся к завершению, а работы в другом будут завершены в течение следующего года.

Напомним, что глава кабмина РА находится в Сюникской области с рабочим визитом. 17 августа он из Еревана на самолете вылетел в Капан, тестируя новый авиамаршрут.