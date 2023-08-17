Четверг, 17 Августа 2023 23:10

АрмИнфо.Китай готов поддержать любые дипломатические усилия и внести свой конструктивный вклад в региональный мир и стабильность. Об этом на встрече с журналистами заявил посол Китая в Армении Фан Юн, подчеркнув, что китайская сторона следит за событиями вокруг Лачинского коридора и обеспокоен сложившейся ситуацией.

Как считает дипломат, диалог - единственный путь разрешения проблемы Лачинского коридора: обе страны должны поговорить и решить этот вопрос мирным путем.

<Будем надеяться Армения и Азербайджан укрепят диалог и разрешат конфликт>, - сказал Фань Юн.

Как указал глава дипмиссии, проблема должна быть решена в рамках международного права и в соответствии с международными нормами, что сохранит мир и стабильность в регионе.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты.

26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который все еще стоит в приграничной зоне близ села Корнидзора Сюникской области РА, у Лачинского коридора. В последствии к конвою присоединились еще 2 грузовые машины со сладостями от компании производителя (9 т., в частности конфеты и выпечка) и грузовик с макаронными изделиями (гумпомощь выделили Париж, регионы Иль-де-Франс, Овернь, Рона-Альпы, О-де-Франс, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Новая Окситания, Долина Луары и Гранд-населению осажденного Азербайджаном Нагорного Карабаха).

15 августа сообщалось о зафиксированном случае голодной смерти в Арцахе.