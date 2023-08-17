Четверг, 17 Августа 2023 14:12

АрмИнфо. Представители Азербайджана и Турции в ходе своих выступлений на экстренном заседании Совбеза ООН по кризису вокруг Арцаха по традиции оправдали геноцидальные действия азербайджанских властей в отношении арцахцев.

Отметим, что Турция участвовал в заседании в качестве гостя, и все цело поддержала азербайджанскую осаду.

Так, представитель Азербайджана Яшар Алиев заверил, что ситуация, представляемая Арменией в качестве гуманитарного вопроса - "провокация и безответственная политическая кампания, для подрыва суверенитета и территориальную целостность Азербайджана".

"Если бы Армения была бы искренней в желании помочь, то это произошло бы сразу. Недавно, несколько дней назад, это действительно стало возможным практически благодаря активному участию международных акторов, в том числе некоторых членов Совета Безопасности. Этого не произошло только из-за отказа Армении.

После ряда интенсивных консультаций и усилий "челночной дипломатии", наконец, была достигнута договоренность о доставке гуманитарных грузов различными маршрутами, а также об организации встречи специальных представителей центральной власти с местными армянскими жителями", - заявил он, правда не разъяснив, что если, всё же, блокады нет, то почему вдруг возникла необходимость поставок гумгрузов в Арцах.

Затем он начал продвигать идею открытия дороги в Арцах из Азербайджана, игнорируя факт договоренностей о функционировании Кашатагского (Лачинского) коридора - единственного международно признанного маршрута, в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанский дипломат обвинил Армению в срыве договоренностей по открытию альтернативного маршрута.

Затем, Алиев заявил о каких-то договоренностях между Международным комитетом Красного Креста и Азербайджаном о поставках гумгрузов в Арцах через Барду еще в 2021 году (Хотя такой необходимости в Арцахе в 2021 году не было - ред.).

"Сразу же после окончания войны в 2020 году Азербайджан предложил МККК свои логистические возможности и инфраструктуру для доставки грузов в Карабах. В 2021 году грузы для доставки МККК на эту территорию перевозились в Барду. Армянская сторона отказалась от грузов и препятствовала доставке МККК гуманитарной помощи", - отметил он. Затем он начал нести чепуху о перевозке якобы МККК товаров двойного назначения - (сигареты, телефоны и запчасти для них - ред.).

"Злоупотребление Арменией МККК в политических целях отчетливо свидетельствует о том, что призывы к расширению международного присутствия, в том числе организаций, связанных с ООН, не имеют никакой связи с обеспокоенностью гуманитарного характера, напротив, цель состоит в том, чтобы получить больше инструментов для манипулирования", - заверил азербайджанский дипломат.

Далее азербайджанский дипломат попытался оправдать установку незаконного контрольно-пропускного коридора в Кашатагском коридоре вопреки трехсторонним договоренностям, неся нелепицу о переброске якобы "вооружения и террористов" через коридор в Арцах.

По его словам, если бы Армения действительно думала о рядовых жителях региона, то она никогда не стала бы возражать против доставки грузов по дороге Акна (Агдам) - Степанакерт.

"Так называемый Лачинский коридор является дорогой на суверенной территории Азербайджана, она не имеет экстратерриториального статуса и, согласно трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, предназначена в первую очередь для перевозки граждан, грузов, проезда транспортных средств. Азербайджан, оставаясь приверженным своим обязательствам по трехстороннему Заявлению, дал разрешение на передвижение по этой дороге", - сказал он, вновь представив азербайджанскую интерпретацию документа о прекращении огня. Меж тем, в реальном заявление вообще не предусмотрено азербайджанское присутствие в этом коридоре.

"Утверждения о геноциде столь же необоснованны и лживы. Манипуляционная, лживая кампания Армении против Азербайджана отражена и в так называемом заключении Луиса Морено Окампо, который позиционирует себя как независимый эксперт. Недавно известный эксперт по международному праву Родни Диксон в предварительном отчете отметил ошибочность его утверждений. Как указано в заключении господина Диксона, претензии, выдвинутые Морено Окампо, необоснованны, неполноценны и грешат неточностями. Так, утверждения о том, что в настоящее время в Карабахе совершается геноцид, совершенно беспочвенны", - продолжил он.

"Устные заявления руководства Армении о признании суверенитета и

территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах, создали

почву для осторожного оптимизма в отношении того, что мир

действительно достижим. Теперь Армении необходимо превратить это

заявление в реальное действие и перестать ставить под сомнение

суверенитет Азербайджана, в том числе и под предлогом гуманитарных нужд местных армянских жителей Карабаха. Мы полны решимости защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, закрепленными в Уставе ООН и международном праве, точно так же мы привержены этим двум отмеченным путям", - отметил он.

По словам азербайджанского дипломата, действия Азербайджан в Нагорном Карабахе сегодня - эта политика "реинтеграции этнических армян".

"Уверены, что международная общественность и, прежде всего, Совет Безопасности поддержат этот основанный на равноправии и взаимном уважении подход, в соответствии с законными интересами обеих стран путем взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга", - резюмировал он.

В свою очередь представитель Турции в ходе своего выступления отметил, что "Анкара Турция серьезно обеспокоена попытками Армении использовать международные площадки, чтобы высказывать политически мотивированные обвинения, в том числе по теме Кашатагской дороги". "Нужно учитывать обеспокоенность Азербайджана, нужно также уважать суверенное право Азербайджана. Азербайджан уже давно выражает обеспокоенность злоупотреблениями по поводу "Лачинской дороги", перебросками незаконных грузов и вооруженных группировок и противопехотных мин. Однако эти сигналы Азербайджана не учитывались. Азербайджан в рамках своего суверенного права вправе предпринимать законные меры на своей территории", - заявил представитель Турции, правда позабыв, что Баку не смог представить в Международный суд ни одного реального доказательства своих утверждений о переброске вооружения.

Турецкий дипломат заверил, что эти меры принимались по гуманитарным соображениям очень осторожно. Он также заговорил о внедрении дороги Акна-Степанакерт вместо признанного Кашатагского корридо.

"К сожалению, эти искренние усилия Баку не получили ответной реакции. Мы обеспокоены тем, что исторический шанс для полной нормализации отношений может быть упущен. Мы и впредь будем решительно поддерживать и принимать активное участие в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы убеждены, что решение проблемы возможно путем диалога и проявлением доброй воли", - резюмировал турецкий дипломат.

В свою очередь представитель ЕС в ООН Сильвио Гонцато заявил об обеспокоенности ситуацией на коридоре. "Дорога не открыта для гуманитарных грузов, несмотря на решение МС ООН. Принимаем во внимание готовность Азербайджана обеспечить гуманитарные поставки через Агдам, но это нельзя рассматривать как альтернативу Лачинскому коридору . Население Нагорного Карабаха нуждается в гарантиях прав и безопасности. ЕС вновь призывает к прямому диалогу между карабахскими армянами и Баку, это важно для установления доверия", - резюмировал он.