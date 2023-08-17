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АрмИнфо. Экс-госминистр НКР, филантроп Рубен Варданян призвал ООН направить мониторинговую миссию в Арцах.
Так, политик комментируя итоги экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Арцаха, выразил благодарность представителям тех государств-членов ООН, которые использовали соответствующие формулировки в отношении перекрытия Кашатагского (Лачинского) коридора Азербайджаном.
"Однако, государства-члены ООН не имеют точного понимания ситуации из-за отсутствия у них доступа в Нагорный Карабах. Следовательно, они могут не полностью осознавать серьезность обстоятельств. Хотя призывы имеют большое значение, для предотвращения дальнейшего ухудшения необходимы конкретные действия. Я прошу ООН направить миссию, чтобы засвидетельствовать реальность на местах. Я уверен, что, основываясь на этом непосредственном опыте, они решительно предпримут решительные действия для противодействия геноцидальной политики Азербайджана", - написал Варданян в своем микроблоге в Twitter.
Отметим, что накануне вечером состоялась экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Арцаха. Оно было созвано по предложению Армении. В целом, участники заседания подчеркнули недопустимость факта блокировки коридора, призвав обеспечить как его функционирование, так и задействование иных маршрутов.
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|Главы МИД России и Азербайджана обсудили обстановку вокруг Нагорного Карабаха
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