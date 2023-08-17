Четверг, 17 Августа 2023 11:33

АрмИнфо. Подводя итоги экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе, созванного по инициативе Армении, в первую очередь, можно сказать, что высшей международной инстанции был констатирован факт блокады Лачинского коридора. Такого мнения придерживается премьер РА Никол Пашинян.

<Армянской общественности может казаться странным, что именно это фиксирую в качестве итога состоявшегося в СБ ООН заседания, но не стоит забывать, что Азербайджан последовательно настаивает на обратном>, - сказал он 17 августа на заседании кабмина.

Помимо этого, в ходе данного обсуждения был подтвержден факт гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, и то, что жизнь и безопасность 120 тыс населения НК находится под сомнением, отметил Пашинян. Было подчеркнуто также, что решение Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года, которое обязало Азербайджан принять все меры для обеспечения беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях, на данный момент нет не выполнено.

Таким образом, как считает премьер РА, можно зафиксировать, что в высшей международной площадке был озвучен факт гуманитарного кризиса, возникшего в НК вследствие незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Коллективное международное сообщество также призвало Баку прекратить незаконную блокаду Лачинского коридора. При этом, как признал Пашинян, до сих пор призыв не воплощен в жизнь и 22 грузовика с почти 400 тоннами гуманитарного груза до сих пор ожидают отправки в Нагорный Карабах.

Между тем, ситуация в Нагорном Карабахе изо дня в день усугубляется. Выполняющие сельхозработы жители Нагорного Карабаха периодически попадают под прицельный огонь ВС Азербайджана. <Баку с одной стороны блокирует пропуск в Нагорный Карабах 100 тонн муки, с другой - стреляет по жителям, собирающим свой урожай зерна>, - указал он. Это, как считает Пашинян, подтверждает тезис международных экспертов о том, что власти Азербайджана используют голод как оружие геноцида против армян Нагорного Карабаха.

Тем не менее, глава кабмина РА по-прежнему настаивает на прекращении незаконной блокады Лачинского коридора, и старте диалога Степанакерт-Баку в рамках международных механизмов, а также мирной повестке.