Четверг, 17 Августа 2023 10:19

АрмИнфо. Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию.

"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 16 августа около 23:25 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, не соответствует действительности", - говорится в сообщении МО РА.