Четверг, 17 Августа 2023 10:18

АрмИнфо. Накануне поздно вечером по ереванскому времени в Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Арцаха из-за действий Азербайджана. Заседание было инициировано Арменией.

Ниже представляем позицию постоянных членов Совбеза ООН по гуманитарной ситуации вокруг осадного Арцаха.

США

Так, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе своего выступление еще раз подчеркнула обеспокоенность Вашингтона гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе. "Мы глубоко обеспокоены закрытием Кашатагского (Лачинского) коридора, которое перекрывает доступ к жизненно важным товарам и ухудшает гуманитарную ситуацию.

Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное движение по коридору, чтобы коммерческие, частные и гуманитарные транспортные средства могли добраться до жителей Нагорного Карабаха",

- отметила она.

Вместе с тем Томас-Гринфилд добавила, что США подчеркивают возможность взаимопонимания по вопросу о дополнительных маршрутах доставки гуманитарных грузов. Она напомнила, что с декабря прошлого года МККК поддержал медицинскую эвакуацию более 700 человек, и назвала непозволительным воспрепятствование нейтрального, гуманного и независимого гуманитарного доступа и помощи.

"Я хотела бы подчеркнуть необходимость переговоров между сторонами для достижения прочного и мирного урегулирования и улучшения отношений между Арменией и Азербайджаном. Эти мирные переговоры требуют творчества, гибкости и взаимопонимания со всех сторон.

Мир в регионе должен включать защиту безопасности и прав народа Нагорного Карабаха. Соединенные Штаты призывают к сдержанности и прекращению любых действий, подрывающих мирный процесс. Мы призываем все стороны выполнить все свои обязательства согласно международному праву", - добавила постпред США.

При этом она выразила убеждение, что международное сообщество должно продолжать сотрудничество в дипломатической сфере для достижения диалога и установления достойного и прочного мира. "Мы поддерживаем любой формат, который позволит Армении и Азербайджану продолжить переговоры для достижения мирного урегулирования. Призываем все стороны к прямым переговорам, в том числе между властями Баку и представителями населения Нагорного Карабаха.

Соединенные Штаты привержены своему видению мирного, демократического и процветающего будущего в регионе Южного Кавказа. Мы продолжим работать со всеми партнерами на двусторонних и многосторонних платформах для создания лучшего будущего", - резюмировала она.

Позиция России

В свою очередь постпред РФ в ООН Дмитрий Полянский в ходе своего выступления выразил обеспокоенность продолжающимся перекрытием Кашатагского коридора. "Сейчас как никогда востребованы шаги "на земле", направленные на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе - разблокирование Кашатагского коридора и использование других гуманитарных маршрутов", - подчеркнул Полянский.

При этом он констатировал, что Российская Федерация при поддержке обеих сторон прилагает максимальные усилия для скорейшего разрешения сложившейся кризисной ситуации, а также содействия и нормализации отношений между дружественными нам Азербайджаном и Арменией в целом.

"Делаем все возможное по политико-дипломатическим каналам на всех уровнях и "на земле" по линии российского миротворческого контингента, чтобы не допустить гуманитарного бедствия в регионе.

Продолжаем энергичные контакты со всеми вовлеченными сторонами в целях безотлагательного восстановления стабильных поставок в Нагорный Карабах продуктов питания, медикаментов и иных предметов первой необходимости, а также возобновления электро- и газоснабжения", - заявил российский дипломат.

По словам Полянского, совокупность заявлений президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении 2020-2022 гг. остается безальтернативной "дорожной картой" для примирения Баку и Еревана. По его заверению, потенциал трехсторонних договоренностей далеко не исчерпан. "Их ключевыми составляющими являются делимитация и последующая демаркация армяно-азербайджанской границы при экспертном содействии России, разблокирование транспортных коммуникаций в рамках Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, содействие подготовке армяно-азербайджанского мирного договора, развитие диалога парламентариев и авторитетных представителей общественности. По каждому из этих направлений наметился определенный прогресс. Россия настроена и далее прилагать соответствующие усилия", - считает дипломат.

Постпред РФ также убежден, что армяно-азербайджанское примирение немыслимо без надежных и ясных гарантий безопасности и соблюдения прав жителей Нагорного Карабаха на основе общепризнанных международных принципов в рамках юридического поля Азербайджана. По его словам, ванная логика вытекает из неоднократно подтвержденных недавних договоренностей лидеров Армении и Азербайджана о взаимном признании сторонами территориальной целостности друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 г.

"В ходе переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении 25 июля в Москве с нашей стороны были предложены реалистичные компромиссные развязки по деэскалации напряженности, которые были взяты сторонами в проработку. Речь идет о параллельном открытии коридоров через Агдам (Акна) и Лачин (Кашатаг) для передвижения гражданских лиц и невоенных грузов. Это создаст необходимые предпосылки для скорейшего запуска прямого диалога между полномочными представителями официального Баку и армянского населения Нагорного Карабаха.

Не менее востребованными представляются обоюдные обязательства сторон воздерживаться от политизации сугубо гуманитарных вопросов. Рассчитываем, что все участники процесса найдут в себе политическую волю преодолеть разногласия для облегчения бедственного положения десятков тысяч жителей Нагорного Карабаха и налаживания устойчивого диалога в формате Баку - Степанакерт", - полагает российский дипломат.

Вместе с тем он отметил, что Россия готова работать со всеми ответственными игроками, заинтересованными в нормализации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и в армяно- азербайджанском примирении в целом. "Тот, кто искренне придерживается этого сценария, основывающегося на коренных интересах азербайджанского и армянского народов, должен оставить в стороне любые геополитические и разного рода внутриполитические соображения. Призываем также со всей ответственностью подходить к использованию в этом контексте площадки СБ: проблемы в любом случае должны решать между собой Баку и Ереван. И никакие навязанные извне схемы и развязки их диалог не заменят. Со своей стороны, будем и дальше его поощрять, приближая стороны к исконному добрососедскому решению, в том числе задействуя возможности российского миротворческого контингента", - резюмировал Полянский.

Подход Франции

Меж тем, представитель делегации Франции в ООН Натали Бродхерст заявила, что ограничение и полная блокада перевозок в течение уже восьми месяцев в коридоре, который связывает Армению и Нагорный Карабах, и привели к нынешнему кризису.

"Блокада этого коридора продолжает изолировать население Нагорного Карабаха от всего мира. При этом нет легитимных причин для оправдания такой ситуации, что противоречит принципам Международного гуманитарного права. Эта ситуация наряду со сбоями в поставках газа и электроэнергии, а также дефицит воды ведет к сложностям для населения, а дефицит топлива мешает сельскохозяйственным работам, и эта ситуация усугубляет гуманитарный кризис. Наблюдается также широкомасштабный дефицит медикаментов", - констатировала она.

При этом она подчеркнула, что Франция сожалеет об ограничении и препятствии деятельности МККК и других гуманитарных акторов в нарушении международного права. Она назвала это неприемлемым.

"В свете тяжести гуманитарной ситуации Франция призывает к безусловному и немедленному восстановлению свободного передвижения товаров, людей и продуктов по Кашатагскому коридору в обоих направлениях и призывает к непрерывным поставкам газа и электроэнергии для населения.

С момента нашего последнего заседания Международный суд издал постановление от 22 февраля 2023 года, которое указывает на временные обязательные меры, требующие от Азербайджана в соответствии с его обязательствами по международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации принять все меры для обеспечения перемещения лиц, транспортных средств и товаров по Кашатагскому коридору.

В своем постановлении от 6 июля 2023 года Суд подтвердил необходимость немедленного принятия мер, указанных в постановлении от 22 февраля", - обратила внимание Бродхерст.

В этом ключе она повторила призыв Франции к Азербайджану соблюдать международные обязательства и осуществлять временные меры, указанные Международным судом.

"Франция призывает обеспечить немедленный, свободный и беспрепятственный доступ для гуманитарных организаций и учреждений ООН к населению и призывает к открытию Кашатагскому коридора. Франция по-прежнему твердо привержена поиску долгосрочного и стабильного мира в регионе. В этой связи Франция призывает к возобновлению переговоров, направленных на урегулирование остающихся вопросов, включая права и гарантии населения Нагорного Карабаха", - отметила французский дипломат.

По ее словам, такое урегулирование возможно только посредством диалога и исключает любое использование силы или угрозу применения силы.

"Вместе с Евросоюзом Франция будет продолжать усилия по поддержке диалога между Арменией и Азербайджаном. Мы полностью поддерживаем и участвуем в усилиях по посредничеству под руководством ЕС. Мы поддерживаем поиск прогресса по всем вопросам в рамках переговоров, включая проект мирного договора, делимитацию границ, гуманитарные вопросы и открытие каналов коммуникации. Франция готова содействовать этим целям при поддержании контактов со всеми сторонами и акторами",

- подытожила французский дипломат.

Позиция Великобритании

Представитель Великобритании в ООН Джеймс Кариуки со своей стороны отметил, что Лондон серьезно беспокойны тем, что есть перебои в передвижении и поставках вдоль Кашатагского коридора, и это подрывает доставку медицинских препаратов, оказание медицинской помощи, обеспечение доставок жизненно важных базовых товаров и услуг. В этом ключе он подчеркнул необходимость выполнять решение Международного суда от 23 февраля 2023 года, обеспечивать бесперебойные перевозки в обоих направлениях.

"Решительно призываем все стороны поддерживать МККК, в том числе обеспечивать передвижение в обе стороны по коридору для оказания помощи. Нельзя допускать политизации гумпомощи, от этого страдает гражданское население.

Приветствуем текущую посредническую деятельность между Арменией и Азербайджаном в интересах мирного соглашения под председательством ЕС. Мы приветствуем продолжение таких переговоров. Также поддерживаем усилия США в этом направлении", - резюмировал Кариуки.

Подход Китая

Меж тем представитель Китая в ООН Гэн Шуан подчеркнул, что Пекин обеспокоен ситуацией и считает, что спор в отношении Кашатагского коридора нужно решать на основе диалога и консультаций. Он выразил убеждение, что соответствующие стороны могут надлежащим образом решить все вопросы, включая гуманитарную ситуацию, прилагая дипломатические усилия.

"Армения и Азербайджан - соседи, поэтому в интересах обеих стран - обеспечивать общее развитие и безопасность за счет сотрудничества. В последние годы Армения и Азербайджан, России успешно выпустили четыре совместных заявления, договорились о прекращении враждебных действий, об экономическом и транспортном сотрудничестве, решении пограничных вопросов.

Недавно Армения и Азербайджан провели ряд инициатив, продемонстрировали политическую волю, конкретные действия для решения споров мирными дипломатическими средствами.

Мы призываем Армению и Азербайджан идти навстречу друг к другу на основе четырех этих совместных заявлений за предыдущие периоды при посредничестве сторон, включая Россию, и надлежащим образом урегулировать споры друг с другом на основе общепризнанных международных прав норм и законов.

Мы поддерживаем все в дипломатические усилия для реализации этих целей. Со своей стороны Китай будет играть конструктивную роль в этом", - резюмировал китайский дипломат.

Добавим, что перед заседанием Совбеза ООН президент Арцаха Араик Арутюнян в своем Facebook написал, что народ Республики Арцах возлагает надежду на сегодняшнее внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, последующие за ним процессы и на их ощутимые результаты.

"Эта сессия является лакмусовой бумажкой не только для реальных позиций и поведения международного сообщества и его конкретных актор по вопросу Арцаха, но и правовых и моральных обязательств, взятых на себя международным сообществом в деле предотвращения геноцидов, обеспечения прав и свобод человека и народов. Мы ожидаем и требуем от Совета Безопасности ООН восстановления бесперебойного и двустороннего передвижения людей, транспортных средств и грузов по Кашатагскому коридору, в соответствии с постановлениями Международного суда ООН и Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020г.

После обеспечения необходимой и благоприятной среды и международных гарантий для жизнедеятельности нашего народа мы готовы вовлечься в международный процесс по всеобъемлющему и справедливому урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. Мы неоднократно подчеркивали нашу позицию о том, что урегулирование конфликта должно основываться прежде всего на праве народа Арцаха на самоопределение и принципах предотвращения Геноцида. Более того, народ Арцаха реализовал свое право на самоопределение, не нарушая территориальной целостности Азербайджана. Поэтому попытки противопоставить принципы права на самоопределение и территориальной целостности неуместны", - написал он.