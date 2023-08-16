Среда, 16 Августа 2023 18:25

АрмИнфо. Временный поверенный в делах ФРГ Эрик Тинтруп накануне вновь посетил штаб-квартиру Гражданской миссии ЕС (EUMA) в Ехегнадзоре.

Как сообщает пресс-служба посольства Германии в РА, глава миссии Маркус Риттер представил ситуацию в приграничных районах и на въезде в Кашатагский (Лачинский) коридор.

"В сложившейся ситуации особенно важно получать достоверную информацию от субъектов, действующих не только в Ереване, но и в горячих точках. В этом смысле также важны недавние встречи Тинтрупа с представителями МККК, структур ООН и гражданского общества", - говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве добавили, что EUMA, с миссией "Гуманитарная безопасность", выполняет незаменимую работу в направлении стабильности, безопасности и регулирования отношений на Южном Кавказе. Германия поддерживает EUMA также значительной долей персонала, глава миссии тоже из ФРГ.

Германия, в соответствии с решением Международного Суда, выступает за свободное и открытое передвижение людей через Кашатагский коридор, чтобы сделать возможным жизнеобеспечение людей, проживающих в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении посольства Германии в РА.