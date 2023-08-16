Среда, 16 Августа 2023 16:58

АрмИнфо. Политический обозреватель исследовательского института "Политэкономия", политолог Бениамин Матевосян считает, что факт провала миссии европейских наблюдателей в Армении в публичном пространстве "перебит" блокадой базы миротворцев в НКР и публикацией "секретных материалов".

По мнению эксперта, накануне, 15 августа, все стали свидетелями уникального явления: военное руководство страны публично поймала на лжи представителей мониторинговой миссии ЕС в Армении. Эксперт напомнил, что наблюдатели вначале обвинили Минобороны РА во лжи, когда армянское оборонное ведомство заявило об обстреле наблюдателей в Гагаркуникской области. Однако, когда было опубликовано видео, опровергающее версию европейцев, наблюдатели заявили о том, что, тем не менее, выстрелы были, но формулировка вновь оказалась расплывчатой и звучала следующим образом: "Подтверждаем, что патруль наблюдателей присутствовал при стрельбе в зоне их ответственности".

"Иными словами, европейцы считают, что это не по ним стреляли, а они просто "оказались в зоне обстрела". Это действительно "высший пилотаж" некомпетентности, когда на лжи тебя ловит власть Никола Пашиняна", - добавил Матевосян.

Вместе с тем, Матевосян считает сложившуюся ситуацию показательной по нескольким причинам. Во-первых, на его взгляд, армянское общество, наконец, в режиме онлайн увидело, что наблюдатели ЕС находятся в Армении не с целью объективной оценки происходящего на границе, оценки действий Азербайджана или Турции. Он убежден, что миссия наблюдателей заключается в отслеживании передвижения российских войск (о чём Никол Пашинян «витиевато» заявлял даже с трибуны НС РА), и для мониторинга приграничной активности иранских вооружённых сил. «Это было, есть и будет фундаментальной целью евро наблюдателей. По этой причине нет смысла эмоционально переживать ситуацию с "обстрелом Шредингера"", - считает политолог.

Вместе с тем, эксперт назвал примечательной, что именно на фоне публичного провала миссии европейских наблюдателей в Армении, в НКР решили перекрыть проезд для российских миротворцев, тем самым заполнив информационное поле иной повесткой. "Причём поводом блокады въезда на базу РМК были заявления о том, что именно «бездействие миротворцев держит жителей Карабаха в голоде», тогда как всё те же люди несколько дней назад в эфире пашиняновского СМИ заявляли о том, что "хоть ситуация в Арцахе и сложная, но голода нет".

Но и этого оказалось мало, и власти Армении через своих сторонников/партнёров в Арцахе опубликовали «бумагу - документ», якобы предложенный в Москве 25 июля 2023 года, который (если документ не фальшивый) говорит о том, что Никол Пашинян признал Арцах частью Азербайджана еще 6 октября 2022 года на западной переговорной площадке в Праге. Именно признание Пашиняном Арцаха частью Азербайджана изменило логику переговорного процесса, ввело в оборот такие понятия, как "амнистия для жителей Арцаха", "этнические армяне, проживающие в Карабах" и т.д.", - обратил внимание читателей Бениамин Матевосян.

"Какой бы провал не был зафиксирован у наблюдателей ЕС, какой бы формат интеграции Арцаха в состав Азербайджана на основе пражских договорённостей не был бы обговорён на Западе, тем не менее, следует признать, что западные структуры в Армении и НКР действуют очень слажено, не позволяют на долгое время в информационном пространстве сохранять негатив в отношении себя и могут очень эффективно перенаправлять информационные потоки", - отметил он.

Отметим, что со вчерашнего вечера группа арцахцев во главе с неким Артуром Осипяном приступили к проведению пикета у степанакертского аэропорта, где дислоцируются российские миротворцы. Более того, сегодня с утра они перекрыли въезды и выезды на базу дислокации РМК. Однако, российские военные передвинули авто, которым был заблокирован проезд. Кроме того, в ходе словесной перепалки между демонстрантами и военными, один из российских миротворцев обратился к организаторам акции с вопросом, кто оплатил их акцию.

Кроме того, сегодня же председатель Антикризисного совета при президенте Арцаха Тигран Петросян опубликовал некий документ, утверждая, что он был предложен главой МИД РФ Сергеем Лавровым 25 июля. "Я должен его опубликовать, чтобы общественность поняла, что происходит на самом деле. Сегодня у Путина есть возможность изменить свое отношение и планы на заседании Совбеза ООН. Будем ждать", - написал он.