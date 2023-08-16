Среда, 16 Августа 2023 12:39

АрмИнфо. Нужно понять, что дает Армении гражданская миссия ЕС с военной или политической точек зрения. Подобного мнения придерживается оппозиционный депутат парламента РА от фракции "Честь имею", республиканец Тигран Абрамян.

Он напомнил, что в свое время, когда Европейский союз взял на себя функцию патрулирования границы, как власть Армении, так и должностные представители ЕС придавали важное значение этой роли в предотвращении возможной азербайджанской агрессии.

"Сейчас Азербайджан провоцирует нарушения режима прекращения огня даже в их присутствии. А это не может быть случайностью, так как информация о графике патрулирования передается из ЕС и в Азербайджан.

В последние дни, когда на передовой наблюдается определенная активность и вновь на первый план выдвинулись прогнозы о возможной новой волне напряженности, необходимо пересмотреть и уточнить роль миссии наблюдателей ЕС и вопрос политического последствия ее работы. Грубо говоря, надо понять, что дает эта миссия Армении с военной или политической точек зрения? Чтобы в конце не выяснилось, что мы не решили никакой проблемы, и Армении осталось в "подарок" лишь одно - последствие противостояния России и Запада", - заявил депутат.

Отметим, что накануне возник казус между Минобороны Армении и гражданской миссией ЕС в РА (EUMA). После того, как в армянском оборонном ведомстве сообщили, что миссия ЕС подверглась обстрелу со стороны азербайджанских ВС в ходе патрулирования, EUMA назвали эту информацию ложной.

Однако, после того, как в сеть было выложено видео, где представитель миссии рассказывает о том, на каком участке их обстреляли, в EUMA удалили предыдущее сообщение, выложив новый текс со следующим содержанием: "Скорректированное заявление: подтверждаем, что патруль EUMA присутствовал при стрельбе в зоне нашей ответственности. Ни один член EUMA не пострадал".