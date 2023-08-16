Среда, 16 Августа 2023 12:19

АрмИнфо. Экстренное заседание Совбеза ООН по Арцаху начнется в 23:00 по ереванскому времени. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Армения на заседании будет представлена на уровне главы внешнеполитического ведомства страны Арарата Мирзояна.

Отметим, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.