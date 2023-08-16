Среда, 16 Августа 2023 12:17

АрмИнфо. Американские законодатели призвали постпреда США при ООН Линду Томас-Гринфилд оказать давление на правительство Азербайджана для деблокады Кашатагского (Лачинского) коридора. Об этом в своем микроблоге в Твиттер сообщил председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес.

"Сегодня сенатор Алекс Падилла и я направили письмо постпреду США при ООН, призывая ее совместно со всеми членами СБ ООН оказать давление на правительство Азербайджана с целью снятия блокады и предотвращения того, что, как свидетельствуют факты, является скоординированной попыткой этнической чистки народа Нагорного Карабаха", - написал Менедес.

В письме на имя американского постпреда, опубликованном Менендес, в частности, говорится:

"Мы пишем, чтобы призвать вас занять твердую позицию на сегодняшнем экстренном заседании Совета Безопасности ООН по кризису в Нагорном Карабахе для решения гуманитарного кризиса.

В течение восьми месяцев Азербайджан постепенно ужесточал блокаду, призванную лишить армян Нагорного Карабаха доступа к товарам первой необходимости, включая продукты питания и лекарства.

15 июня Азербайджан фактически прекратил доставку всей критически важной гуманитарной помощи, что привело к тяжелым последствиям для десятков тысяч проживающих там людей, включая детей, стариков и других жителей с заболеваниями и инвалидностью. Почти месяц назад, оскорбляя международное гуманитарное право и элементарное человеческое достоинство, Азербайджан начал отказывать в доступе Международному комитету Красного Креста (МККК), последней оставшейся гуманитарной организации, способной доставлять жизненно важную помощь уязвимым группам населения.

В прошлом месяце МККК сообщил, что "фрукты, овощи и хлеб становятся все более дефицитными и дорогими", в то время как "другие продукты питания, такие как молочные продукты, подсолнечное масло, крупы, рыба и курица, недоступны", отметив также, что "люди вынуждены экономить на лекарствах и предметах первой необходимости, таких как гигиена и детское питание". Сегодня мы знаем, что ситуация еще больше ухудшилась: журналисты публикуют фотографии пустых продуктовых магазинов и сообщают, что у машин скорой помощи больше нет топлива.

Действия Азербайджана не что иное, как попытка этнической чистки армянской общины, которая проживала там веками. Действительно, ранее в этом месяце бывший генеральный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо опубликовал доклад, в котором говорится, что существуют "разумные основания полагать, что совершается геноцид".

Мы воодушевлены тем, что Соединенные Штаты поддержали призыв к созыву встречи. В качестве председателя Совета Безопасности ООН мы просим вас работать со всеми членами СБ ООН, чтобы оказать давление на правительство Азербайджана, чтобы оно сняло блокаду и предотвратило то, что свидетельствует о наличии скоординированных усилий по этнической чистке населения Нагорного Карабах. В частности, мы настоятельно призываем вас представить резолюцию, призывающую к немедленному прекращению блокады", - говорится в письме.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах.

15 августа в Арцахе зафиксирован первый случай смерти от голода. 40-летний арцахец умер от недоедания.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.