Среда, 16 Августа 2023 10:41

АрмИнфо. Столичная мэрия заверяет, что проблема с вывозом мусора в городе решена. Причиной подобного мусорного "коллапса" в ряде административных районов столицы, как говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета, являлась неисправность техники.

По этой причине мэрия направила 196 млн. драмов на закупку 4 новых мусороуборочных автомобиля марки "МАЗ".

Согласно источнику, в Ереване вывоз мусора осуществляется в круглосуточном режиме в 2 смены. В летний сезон ежедневно вывозится

порядка 150-180 тонн мусора.

Мэрия Еревана планирует и в следующем году приобрести новые машины для вывоза мусора и уборочную технику для очистки улиц.