Среда, 16 Августа 2023 10:32

АрмИнфо. США по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимся закрытием Кашатагского (Лачинского) коридора, особенно для коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств. Об этом входе брифинга заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, касаясь ситуации в регионе.

"Прекращение такого рода гуманитарных перевозок, по нашему мнению, ухудшает гуманитарную ситуацию и подрывает предпринимаемые усилия по укреплению доверия к мирному процессу. И поэтому мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободный проезд коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств через этот коридор", - отметил он.

Патель также констатировал, что 16 августа состоится заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения вопроса Нагорного Карабаха. " И мы ожидаем, что продолжения обсуждений там", - сказал дипломат.

На уточнение, какие ожидания у Вашингтона от встречи на площадке ООН, Патель отметил, что не намерен забегать вперед.

"Но мы последовательно подчеркивали и подтверждали тот факт, что прямой диалог необходим для разрешения этого давнего конфликта. И мы считаем, что любые обязательства, которые в конечном итоге принесут мир и стабильность народу Южного Кавказа, были бы хорошим делом и позитивным шагом вперед", - резюмировал Патель.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах.

15 августа в Арцахе зафиксирован первый случай смерти от голода. 40-летний арцахец умер от недоедания.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.