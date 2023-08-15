Вторник, 15 Августа 2023 17:47

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении может изъять имущество незаконного происхождения у лидера партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна.

В частности, как сообщает сайт официальных уведомлений azdarar.am, Гагик Царукян, его сыновья Нвер и Ованнес Царукяны, жена Джавахир Царукян и родители Роза и Колик Царукяны, а также невестка Царукянов были приглашены в Управление по делам о конфискации имущества незаконного происхождения генеральной прокуратуры Армении.

Отмечается, что в отношении принадлежащего им имущества было проведено изучение, в результате которого была составлена опись. Они приглашены в прокуратуру для ознакомления с материалами исследования и представления позиции.