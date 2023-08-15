Вторник, 15 Августа 2023 17:00

АрмИнфо.Миссия ЕС в Армении назвала ложной сообщение армянского оборонного ведомств об обстреле представителей EUMA в Гегаркунике.

Так, EUMA в своем микроблоге в Твиттер выложило скриншот поста пресс-секретаря Минобороны РА Арама Торосяна об обстреле с маркировкой FAlSE, и написав текст следующего характера.

" Ни один патруль EUMA не был объектом обстрела. Мы осуществляем патрулирование границы между Арменией и Азербайджаном и сообщаем в Брюссель о военных событиях, включая инциденты со стрельбой в нашей зоне ответственности"- говорится в сообщении миссии.

Отмети, что сегодня оборонноe ведомство Армении в районе 15:00 сообщило, что 15 августа около 12:20 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС, осуществляющих патрулирование в районе Верин Шоржа, и принадлежащего им транспортного средства.