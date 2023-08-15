Вторник, 15 Августа 2023 16:51

АрмИнфо.Генпрокуратура намерена конфисковать незаконно нажитое имущество у бывшего мэра Еревана, экс-министра государственных доходов, а также энергетики и природных ресурсов, а затем - главы Комитета кадастра недвижимости Армении Ерванда Захаряна.

В частности, как сообщает сайт официальных уведомлений azdarar.am, Захарян, его сын, дочь, а также другие взаимосвязанные с ним лица 15 августа приглашены в Управление по делам о конфискации имущества незаконного происхождения генеральной прокуратуры Армении.

Согласно сообщению, они приглашены в прокуратуру для ознакомления с материалами исследования и представления позиции.

Напомним, что Захарян в 1998-2000 гг. был министром транспорта Армении, в 2000 - 2001гг. - заместителем министра государственных доходов, далее был переназначен министром транспорта и связи Армении. В 2001-2003 гг занимал пост министра государственных доходов Армении, в 2003-2009 был мэром Еревана, в 2009г - советник президента Армении, в 2009-2014 гг. - председатель комитета кадастра недвижимости при правительстве Армении, в 2014-2016 - министр энергетики и природных ресурсов Армении. Член партии РПА.