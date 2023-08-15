Вторник, 15 Августа 2023 13:28

АрмИнфо.Американский конгрессмен Адам Шифф обратился с письмом к президенту США Джо Байдену в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией вокруг Арцаха на фоне продолжающейся блокады со стороны Азербайджана.

Так, в письме Байдену, который Шифф опубликовал на своей странице в Фейсбук, в частности, говорится: "Достопочтенный президент, с тех пор, как я написал Вам письмо 8 июня, выражая глубокую озабоченность по поводу блокады Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора, - единственной дороги, соединяющей Арцах (Нагорный Карабах) с внешним миром, кризис значительно обострился и требует Вашего личного и немедленного внимания.

С декабря 2022 года народ Арцаха живет в условиях незаконной блокады Азербайджана с разрушительными последствиями, когда 120 000 человек лишены доступа к еде, воде, медицинским товарам и услугам, газу и стабильному электричеству. И если ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) мог обеспечить ограниченные поставки основных продуктов питания и медикаментов и облегчить транспортировку в случае неотложной медицинской помощи, то несколько недель назад Азербайджан закрыл доступ даже для МККК. Как заявил МККК, "десятки тысяч людей полагаются на гуманитарную помощь, доходящую до них по этим маршрутам"".

Конгрессмен констатировал, что в условиях продолжающейся изоляции, потери среди гражданского населения быстро возрастают. По его словам, нет никаких сомнений в том, что сейчас ситуация представляет собой "ужасный гуманитарный кризис", о чем заявила 7 августа и группа экспертов ООН.

"Население Арцаха остро нуждается в помощи, в том числе и уязвимые слои - беременные женщины, дети, пожилые люди и инвалиды. Жизненно важные лекарства и детские смеси почти закончились. Органы здравоохранения Арцаха сообщают о всплеске заболеваемости и смертности, связанных с недоеданием, нехваткой лекарств и отсутствием неотложной медицинской помощи/транспорта. Например, уровень анемии среди беременных женщин достиг примерно 90 процентов, и широко сообщалось о случаях обморока из-за недоедания. Серьезным последствием этого является то, что ни в чем не повинные мирные жители все чаще страдают от недоедания и сталкиваются с неминуемой угрозой голодной смерти - в соответствии с преднамеренным и стратегическим замыслом Алиева.

В этот момент колонна грузовиков с 400 тоннами гуманитарной помощи блокируется Азербайджаном и не пускается в Арцах. Эти действия являются явным нарушением международного права и трехстороннего заявления о прекращении огня от 2020 года. В заявлении экспертов ООН от 7 августа звучит призыв к Азербайджану "выполнять свои международные обязательства по уважению и защите прав человека, включая право на питание, здоровье, образование и жизнь", и я присоединяюсь к их призыву", - заявил Шифф.

Конгрессмен также добавил, что несмотря на то, что правительство США, Европейский союз, эксперты ООН и Россия осудили блокаду и призвали открыть коридор для регулярного движения, Азербайджан месяцами игнорирует подобные заявления. По его словам, Госдеп США и USAID попытались дипломатическим путем положить конец блокаде Алиевым Кашатагского коридора, но время заявлений и подобных призывов явно давно прошло.

"Соединенные Штаты должны предпринять конкретные действия и немедленно использовать другие инструменты, чтобы заставить Азербайджан вернуться к соблюдению международного правопорядка", - сказал Щифф.

В этой связи, конгрессмен настоятельно призвал президента США предпринять следующие шаги:

"Созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН по кризису в Арцахе, учитывая, что Соединенные Штаты председательствуют в нем). Эта ситуация соответствует намерению нашей страны посвятить эту сессию борьбе с отсутствием продовольственной безопасности и защите прав человека и является неотложным вопросом, требующим внимания СБ ООН. Генеральный секретарь ООН Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся блокады и ухудшения ситуации на местах в заявлении от 2 августа, и он и специальные докладчики ООН призвали к действиям.

Кроме того, поручить Миссии США при ООН возглавить резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую Азербайджан немедленно выполнить распоряжения Международного Суда, предусматривающую направление группы экспертов ООН в Арцах для сбора информации и подготовки независимого отчета о правах человека и гуманитарной ситуации, а также ввести санкции против Азербайджана за его вопиющие нарушения международного права и Всеобщей декларации прав человека.

Поручить USAID и Министерству обороны оценить варианты помощи США в доставке помощи в Арцах по суше или по воздуху, чтобы предотвратить вполне реальную угрозу голодной смерти ни в чем не повинных гражданских лиц.

Лично позвонить Алиеву и убедить его снять блокаду. Предупредите его, что будут последствия, включая введение санкций, визовых

ограничений и прекращение иностранной помощи США, если блокада продолжится. Многие из нас в Конгрессе считают, что Азербайджан давно должен был быть отрезан от помощи США", - добавил Шифф.

При этом конгрессмен отметил, что готов оказать любую поддержку усилиям администрации президента США по преодолению этого кризиса, в том числе и организовать встречу с представителями армянской общины, которые могут поделиться своими впечатлениями о катастрофической ситуации в Арцахе.

"Эта бесчеловечная и злобная кампания по уничтожению народа до боли знакома армянам, предки которых 108 лет назад пережили ужас Геноцида армян. В экспертном заключении о ситуации вокруг Арцаха, опубликованном 7 августа, бывший прокурор Международного уголовного суда и международный эксперт по правовым вопросам Луис Морено Кампо заявил: "Есть разумные основания полагать, что в 2023 году против армян, проживающих в Нагорном Карабахе, совершается Геноцид".

Он заявил: "Блокада Лачинского коридора силами безопасности Азербайджана, препятствующая доступу к любым продуктам питания, медикаментам и другим предметам первой необходимости, должна рассматриваться как геноцид в соответствии со статьей II, (c) Конвенции о геноциде: Умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее физическое уничтожение/ Здесь нет крематориев и нет нападений с мачете. Голод - это невидимое оружие Геноцида. Без немедленных кардинальных изменений эта группа армян будет уничтожена через несколько недель".

Мы пообещали "никогда больше", господин президент, но сегодня народ Арцаха стоит перед реальной угрозой этнической чистки и геноцида со стороны авторитарного азербайджанского режима. 24 апреля 2023 года, когда армяне всего мира поминали 108-ю годовщину Геноцида армян, Вы громко заявили. "Здесь и во всем мире армянский народ встретил зло ненависти с надеждой. Они восстановили свои общины. Они лелеяли свои семьи и сохраняли свою культуру. Они укрепляли нашу нацию. Они также рассказывали свои истории и истории своих предков, чтобы помнить и гарантировать, что геноцид, подобный тому, который произошел 108 лет назад, никогда больше не повторится".

Сегодня давайте возобновим это обещание. Давайте вновь обязуемся выступать против ненависти, отстаивать права человека и предотвращать зверства. Господин президент, вы были на правильной стороне истории, говорили правду власти, и сейчас настало время выполнить это обещание, встать на сторону народа Арцаха и не допустить повторения Геноцида армян.

Благодарим Вас за внимание к этому вопросу. Я готов работать с вашей администрацией в поддержку народа Арцаха", - отметил Шифф в письме Байдену.

Отметим, что с прошлой недели армяне США проводят акции протеста перед различными структурами в США на фоне продолжающейся осады Арцаха. На прошлой неделе они провели также пикет перед офисом конгрессмена Адама Шиффа, и потребовали от него незамедлительно отправиться в Арцах и подготовить доклад о ситуации на местах. Шифф пообещал написать письмо Байдену с просьбой содействовать разблокировке Арцаха и командировать своего представителя в регион.