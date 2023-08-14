Понедельник, 14 Августа 2023 16:28

АрмИнфо. Лучший способ помочь Севану - оставить его в покое. Подобное мнение выразил экс-министр окружающей среды Армении Саркис Шахазизян в ходе пресс-конференции 14 августа.

В этой связи он добавил, что Севаном должны заниматься только специалисты, однако сегодня все, кто угодно говорит о проблемах Севана, предлагая свои решения.

<Сегодня мы искусственно понижаем уровень воды в озере, не думая о том, что можно уповать не только на Севан. В Армении столько водных ресурсов, которые мы можем использовать и оставить наконец в покое Севан>, - подчеркнул экс-министр.

По словам Шахазизяна, сегодня основной кризис в стране касается не нехватки воды, а должного управления водными ресурсами. Он заметил, что 60-70% оросительной воды не доходит до места назначения. <Давайте финансы направим на ремонт сети. И насколько возможно организуем поступление воды в озеро в закрытом режиме из-за климатических особенностей, поскольку большой объем воды испаряется>, - сказал замминистра. В этом контексте он сообщил, что 90% воды, входящей в Севан, испаряется, а любые климатические изменения могут привести к повышению уровня испарения.

Шахазизян указал также не необходимость строительства очистных станций на крупных реках, впадающих в Севан, которые проходят через населенные пункты. <Говорим, говорим, но ничего не делаем>, - посетовал бывший глава природоохранного ведомства.

Потери вод обусловило также на протяжении 7 лет простаивание канала Арпа-Севан. По его словам, с 2010 по 2017 год в Севан могло бы войти

1.7 млрд.куб.м., в том случае когда 1см уровня озера равен порядка 14 млн.куб.м.

Шахазизян отметил, что вода Севана спускается в основном в предгорные пояса - в Ехвард, Котайкскую, Арагацотнскую области ,

определенные части доходят до Баграмяна. В этой связи бывший госдеятель посетовал на то, что не используются возможности Ахурянского водохранилища, что, по его мнению, обусловлено отсутствием нормальной сети и управления.

<Нам необходимо серьезное государственное управление, серьезный подход>, - констатировал он, заметив, что вода в Армении есть, однако ее используют нерационально.

К числу проблем Севана, он назвал также цветение вод, высыхание сосен на прибережной части озера. Последнее Шахазизян связал с

импортом зараженных саженцев, которые не прошли соответствующий фитоконтроль.

Напомним, что в начале июля Национальное Собрание Армении одобрило законопроект об увеличении попусков воды из озера Севан с действующих

170 млн.куб.м до 240 млн.куб.м. Представляя законопроект в ходе внеочередного заседания заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Ваче Тертерян заметил, что подобная необходимость возникла из-за погодных условий, уровня наполненности водных бассейнов и показателей речного стока. На замечание оппозиционеров о том, что данный законопроект противоречит принятому властями же закону об утверждении объема попусков воды из Севана в объеме 170 млн. куб.м., он возразил, заметив, что новый документ обсуждался с соответствующими структурами на выявление правовых противоречий. <В ранее принятом нами законе есть оговорка <в случае если>, так вот это <если> настало. Мы обсуждали проект с соответствующими структурами - правовых противоречий нет>, - заверил Тертерян. Отметим, что озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В длину, с северо-запада на юго-восток, озеро простирается более чем на 70 километров, а площадь его водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров. Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов которых составляет 2776 кв. километров.