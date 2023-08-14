Понедельник, 14 Августа 2023 16:21

АрмИнфо. Азербайджанские СМИ продолжают распространять фейковые видеоролики. Они 14 августа опубликовали второе фейковое видео, на этот раз запечатлевшее инженерные работы, якобы проводимые подразделениями Армии обороны Арцаха. Об этом говорится в заявлении АО НКР.

При этом в арцахском оборонном ведомстве добавили, что в последнее время значительно возросшая активность пресс-службы Минобороны Азербайджана и СМИ, тесно сотрудничающих с этой структурой, регулярно распространяя по официальным и неофициальным каналам дезинформацию, совершенно ложно обвиняя АО Арцаха в нарушении режима прекращения огня и нанесения ударов по гражданским самолетам средствами РПД.

"Как мы уже упоминали ранее, имеют целью отвлечь внимание международного сообщества от гуманитарной катастрофы в Арцахе, вызванной действиями Азербайджана, оправдать нарушения режима прекращения огня азербайджанскими подразделениями, дислоцированными на оккупированных территориях Республики Арцах и создать информационную базу для будущих провокаций", - сообщает пресс-служба АО Арцаха