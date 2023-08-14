Понедельник, 14 Августа 2023 10:51

АрмИнфоВ озере Севан утонул украинский дипломат. Так, согласно спасательной службе МВД Армении, 13 августа, в 20:17, в национальный центр кризисного управления Гегаркуникского областного спасательного управления поступила информация о том, что на 2-м общественном пляже озера Севан водные спасатели во время дежурства в 25 м от берега заметили в воде гражданина, который исчез с поля зрения.

"Водные спасатели подплыли к данному участку, извлекли гражданина с глубины примерно 1,5 м и доставили его на берег на моторной лодке. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть гражданина", - говорится в сообщении спасательной службы МВД РА.

Утонувшим являлся Временный поверенный в делах Украины в Армении Олександр Сенченко. В посольстве Украины в Армении эту информацию агентству подтвердили.