Понедельник, 14 Августа 2023 09:44

АрмИнфо.Министерство обороны Армении обвинило оборонное ведомство Азербайджана в распространении дезинформации.

"Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 13-ого августа с 22:45 до 07:05 14 августа подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной и юго-западной части границы, не соответствует действительности", - говорится в сообщении МО РА.

Добавим также, что накануне МО Армении также опровергло информацию вражеской стороны о том, что якобы 13 августа около 16:20 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, является очередной дезинформацией.

Кроме того, в МО РА сообщили, что 13 августа с 20:30 до 20:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Верин Шоржа.