Пятница, 11 Августа 2023 16:25

АрмИнфо. Пройдитесь по дворам, пообщайтесь с жителями. Вам озвучат такие проблемы, о которых вы не узнаете никак иначе, заявил 11 августа на заседании кабмина премьер Никол Пашинян, обращаясь к чиновникам.

<В последние дни я побывал в областях, абсолютно неофициально, и зафиксировал проблемы, которые не были зафиксированы практически ни в одном отчете, ни в одной справке>, - заявил он сегодня после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Пашинян призвал членов кабмина совершать внеплановые поездки по областям, и на месте пообщаться с гражданами страны. <Я даже согласен, чтобы в этих целях члены правительства с какой-то периодичностью использовали рабочие дни. Попытаться посмотреть на жизнь по ту сторону ваших кабинетов и стекол машин>, - заявил он.

В частности, премьер зафиксировал, что в Армении дороги обслуживаются <мягко говоря, позорно>. <Здесь присутствует проблема привычки, при этом есть вещим, на которые мы смотрим и не замечаем>, - указал он.

Так, премьер нередко наблюдал за тем, как дороги после дождей не убираются от мусора, принесенного водой, в надежде на <более конструктивный дождь, который все это смоет>. <Ладно нет дождя, снега, но об очистке дорог в ежедневном режиме никто не думает>, - сказал Пашинян.

Затем премьер коснулся дорожных знаков, <которые не менялись с 70-х гг.>. <К примеру, табличка к Хор Вирапу, куда едет множество туристов, гарантирую, что онa (табличка -ред.) как минимум моего возраста. Представьте туристов, которые приезжают и видят это>, - сказал премьер.

Глава кабмина вспомнил также о качестве дорожного полотна. <На участке дороги Дилиджан-Иджеван нет километра, на котором не было бы ямы. Кто должен этим заниматься? И почему к этому должен обращаться премьер страны? Это означает, что некоторые люди вообще не выполняют свою работу. Как вы можете это объяснить, г-н Саносян?>, - вопросил он.

Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян признал, что есть упущения, но отметил, - раньше было хуже.

<Господин Саносян, но мой вывод таков, что некоторые люди не выполняют свою работу. Мне нужны имена и фамилии. Поручаю вам назначить служебное расследование и положить мне на стол имена тех людей, которые должны были проследить за тем, чтобы подрядчики должным образом все это делали>, - заявил Пашинян, напомнив о мере ответственности для обслуживающих компаний за невыполнение взятых на себя обязательств.

Глава правительства выразил недовольство также качеством интернет-связи на межгосударственных дорогах. Он обратился к министру высокотехнологичной промышленности, который ранее заверял его в обратном. <На десятки километров дорог просто нет интернет связи>, - сказал он. Премьер напомнил компаниям сферы телекоммуникаций об их обязательствах, оговоренных в лицензионных договорах.

Он коснулся также проблем с реализацией программы <Умное животноводство>. Несмотря на заверения чиновников о том, что программа успешно реализуется и сельчане наслышаны о ней, оказывается ее прямые бенефициары фермеры ничего не знают о ней. В связи с этим премьер поручил чиновников минэкономики всерьез заняться <популяризацией> программы.

Премьера также заботят проблемы незавершенных строек, которые превратились в руины. Он поручил Генпрокурору заняться этим вопросом. В ответ Анна Вардапетян сообщила, что против недобросовестных собственников подано уже 250 исков. Она добавила, что прокуратура уже проверяет территории в центре Еревана, на которых годами ничего не строится. В скором времени ведомство обратится в органы местного самоуправления для расторжения договоров с застройщиками и владельцами.