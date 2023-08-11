Пятница, 11 Августа 2023 13:47

АрмИнфо.В Ботаническом саду Еревана построят <Сквер жизни> стоимостью 4,5 млрд. драмов. Решение одобрено 11 августа на заседании правительства. <На 32 гектарах из 100 будут расположены площадки для встреч, основной лесопарк, другие лесные зоны, скверы, лестничный каскад, маленькое озеро и другие зоны отдыха.

На все работы предусмотрено 4,5 млрд. драмов>, - сказал министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, представляя проект решения. На работы выделено 900 дней, будут смонтированы системы капельного орошения, подземные переходы, системы охлаждения, кондиционирования и электроснабжения. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что после 44-дневной войны была идея увековечить память погибших во имя РА воинов. В результате была выдвинута идея <Сквера жизни>.

По его мнению, сквер станет одним из любимых мест для прогулок горожан. Это также позволит реанимировать Ботанический сад, подчеркнул премьер. При этом, как указал он, изначально наличие каких-либо магазинов там не планировалось, но в дальнейшем, с учетом потребностей граждан, было принято решение разрешить работу коммерческой зоны у входа в сквер.