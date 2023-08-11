Пятница, 11 Августа 2023 12:52

АрмИнфо. Правительство Армении решило из средств налогоплательщика выделить 2 млрд 318 млн драмов (порядка $6 млн. по текущему курсу) на гастроли американского рэпера Снуп Догга. <Выбор артиста обусловлен не только тем, что последний в этом году пользуется большим спросом в мире современной музыки, но и тем, что будет представлена уникальная шоу-программа>, - говорится в решении кабмина от 11 августа.

Американский рэпер и актер Снуп Догг выступит на стадионе "Раздан" в Ереване 23 сентября. Указанная сумма будет направлена на выплату гонорара Снуп Доггу, выполнение технических требований команды артиста, расходы на безопасность и страхование, обеспечение высококлассного технического оснащения и проведение рекламных мероприятий.

Осуществлять проект будет ООО "Допинг Спейс", который обязуется обеспечить мероприятие всем необходимым оборудованием, установить его, провести рекламную кампанию в Армении и за рубежом.

<По заверению организации, реализующей программу, ожидается, что для участия в мероприятии в Армению прибудут 5-6 тысяч туристов из-за рубежа. По данным Статистического комитета РА, в среднем 1 турист тратит в Армении сумму в драмах, равную $800-1000. Армения получит возможность выхода на международный рынок шоу-бизнеса, будут созданы равные условия для приглашения именитых звезд в Армению более доступными средствами>, - говорится в пояснении к документу.

Напомним, что еще в конце июля американский рэпер анонсировал свой концерт в Ереване. Он заявил в соцсетях, что это будет не обычный концерт, а легендарное шоу. <Ходят слухи, что армянский народ перешел на новый уровень гостеприимства. Я не могу дождаться, когда увижу вас всех>, - добавил артист.