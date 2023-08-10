Четверг, 10 Августа 2023 14:12

АрмИнфо. Разрыв между богатыми и бедными в Армении продолжает расти, и перспективы формирования реального среднего класса продолжают оставаться облачными. Подобного мнения придерживается политолог Ваге Давтян.

Эксперт убежден, что обращаясь к проблеме бедности в Армении, прежде всего, необходимо применить принцип многомерной оценки этого явления. Иными словами, продолжил он, принимать во внимание не только доходы населения, но и ряд других важных факторов, определяющих качество жизни человека: здравоохранение, жилищные условия, доступность образования, занятость и пр.

"Сегодня, при сопоставлении различных аналитических и статистических данных, можно констатировать, что около половины населения Армении сталкивается с проблемами социальной безопасности. В том или ином ее проявлении. Однако наиболее печально и вместе с тем опасно то, что в данном сегменте наиболее уязвимы дети. Согласно данным ЮНИСЕФ, 64% детей в Армении социально уязвимы. В особенности это проявляется в сельских населенных пунктах, где показатель этот достигает 82%, в городах - 53%. Согласно фонду, лишь 12% детей в Армении не испытывают социальных проблем", - отметил он.

Учитывая то, что отношение к детям и старикам - главный критерий, позволяющий определить уровень социального развития государства, продолжил Давтян, первая статья первой главы конституции Армении о социальном характере армянского государства как минимум звучит утопично.

"Вместе с тем ЦБ Армении в последние 3 года не раз поднимал базовую ставку, доведя ее до 10%. Это неизбежно приведет к росту процентных ставок на кредиты как для бизнеса (с последующим повышением цен на товары и услуги), так и для населения, существенная часть которого сегодня находится под кредитным бременем", - констатировал он.

В целом, по словам Давтяна, опираясь на принцип многомерности при оценке уровня бедности, можно прийти к выводу, что каждый третий гражданин Армении беден (с разделением на бедных, очень бедных и крайне бедных).

"Следующий вывод в том, что разрыв между богатыми и бедными продолжает расти, и перспективы формирования реального среднего класса продолжают оставаться облачными. Очевидно, что без преодоления социального кризиса в Армении будет крайне сложно или даже невозможно преодолеть кризис политический и начать выстраивать архитектуру внешних отношений с учетом национальных интересов. Ибо большая часть населения будет занята поиском хлеба насущного, часть уедет на заработки, малая же часть продолжит ''игру в политический бисер''", - резюмировал он.