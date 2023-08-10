Четверг, 10 Августа 2023 14:08

АрмИнфо.Повестка дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, вопросы, вытекающие из процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также ситуация в регионе обсудили в ходе телефонного разговора глава МИД АР Джейхун Байрамов и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

Байрамов по традиции переложил всю ответственность за происходящее в регионе на Армению, заверив, что якобы Ереван "под разными предлогами намеренно обостряет ситуацию в регионе, а также препятствует мирному процессу, распространяя такие утверждения, как "блокада" и "гуманитарный кризис"".

В этом ключе он под разными "соусами" начал оправдывать блокаду населения Арцаха, которая продолжается девятый месяц. Он заверил, что это якобы "внутреннее дело Азербайджана". Исходя из этого, можно предположить, что для азербайджанских властей обычное дело морить голодом собственное население.

Затем, вместо того, чтобы разблокировать международно-признанный маршрут через Кашатагский (Лачиннкий) коридор, Байрамов в очередной раз повторил предложение Баку об альтернативном маршруте Акна (Агдам) - Степанакерт, преследующий цель начать процесс полного поглощения Арцаха. При этом он заверил, что отказ арцахцев от этого маршрута еще раз доказало, что заявления о "блокаде" и "гуманитарной ситуации" являются политическими манипуляциями. Хотя, он сам же своими заявлениями подтвердил факт наличия блокады, ведь если бы ее не было, то зачем нужен был альтернативный путь поставок грузов.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.

Добавим, что с 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в заблокированный Арцах.