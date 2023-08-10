Четверг, 10 Августа 2023 14:05

АрмИнфо.Армяне США продолжают акции в поддержку Арцаха и с требованием принудить Азербайджана разблокировать Кашатагский (Лачинский) коридор.

Третий день в Лос-Анджелесе не прекращаются протесты, организуемые армянской общиной. Сегодня они организовали автопробег в Бербанке. Участники автопробега с флагами Армении и Арцаха передвигаются по улицам города, при этом периодически останавливаясь и парализуя движение. Таким образом, они пытаются обратить внимание граждан на тяжелую гуманитарную ситуацию, которая сложилась вокруг Арцаха.

Участники протестной акции призывают международное сообщество радикально отреагировать на армянофобские действия Азербайджана.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.

Добавим, что с 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в заблокированный Арцах.