Четверг, 10 Августа 2023 13:30

АрмИнфо. Бывший прокурор Котайкской области Апрес Григорян подал в суд на генпрокурора Анну Вардапетян в связи со своим увольнением, который <стал результатом прослушки его телефонных разговоров>. Об этом пишет газета <Жоховурд>, заявляя, что силовые структуры РА работают в условиях тотальной прослушки.

Он требует от Административного суда признать недействительным решение Вардапетян от 13 июля о его освобождении от должности.

В июле Вардапетян уволила Григоряна, а также прокурора Армавирской области Ашота Мартиросяна. Издание также утверждает, что силовые структуры в Армении работают в условиях тотальной прослушки, и в разговорах якобы Мартиросян и Григорян критиковали Генпрокурора Анну Вардапетян.

<Эта внутренняя дискуссия стала судьбоносной для двух прокуроров, и главный прокурор Анна Вардапетян приостановила их полномочия и начала служебное расследование>, - пишет газета