Среда, 9 Августа 2023 20:46

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека направил армянской стороне информацию, предоставленную Азербайджаном в отношении Вагифа Хачатряна. Данная информация передана родственникам Хачатряна. Об этом сообщает офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

В сообщении отмечается, что Армения представит свои возражения против представленных Азербайджаном фактов и позиции в установленный судом срок - до 16 августа текущего года.

Напомним, что Вагиф Хачатрян, которого в сопровождении Международного комитета Красного Креста везли из Арцаха на лечение в Армению, был похищен представителями пограничной службы Азербайджана и увезен в неизвестном направлении. Несколько часов о его судьбе ничего не было известно, позже генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании Хачатряна, обвинив в якобы совершенных в 1991 году военных преступлениях. МИД Армении квалифицировал действия азербайджанцев как похищение, а Омбудсмен Анаит Манасян назвала инцидент грубейшим нарушением международного гуманитарного права, поскольку Вагиф Хачатрян находился под защитой МККК.

30 июля представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщал, что в Европейский суд по правам человека было подано заявление о защите прав Вагифа Хачатряна с требованием применить к Азербайджану обеспечительную меру.