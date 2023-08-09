Среда, 9 Августа 2023 20:38

АрмИнфо. Антикоррупционный комитет сообщает, что начальника Армавирского ОУ Главного управления госохраны Полиции РА Х. А., занимавший этот пост в 2013-2018 гг., с помощью своих сотрудников и организации лиц, занимавших должность начальника ГУГО, присвоил особо крупные суммы денег, а также подделал официальные документы.

Согласно Комитету, Х.А. в 2013-2018 гг. заключил договоры с 42 юр- и физлицами по охране различных объектов. За указанный период Р. М., В.

М. и А. З. - занимавшие поочередно пост начальника ГУГО, ему поручали передавать им часть средств, выплаченных за охрану объектов, вместо того, чтобы перечислять их на внебюджетный счет полиции.

Х. А., не имея права осуществлять наличные операции, заключал с указанными хозяйствующими субъектами устную договоренность о выплате арендной платы ему на руки вместо перечисления на соответствующие счета. Посредниками в передаче денег выступали сотрудники областного ОУ.

С целью скрыть факт хищения бухгалтера управления, работавшие в разные годы, фальсифицировали соответствующие отчеты, в которых содержались ложные сведения о том, что указанные хозяйствующие субъекты не уплатили или частично уплатили арендную плату, предусмотренную заключенным договором.

В результате Х. А. с помощью указанных лиц присвоил особо крупные суммы в размере 49 472 474 драмов РА предназначенные для перечисления на счет ведомства.