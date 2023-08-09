Среда, 9 Августа 2023 16:36

АрмИнфо. Фура с гуманитарным грузом от французских городов присоединилась к колонне машин от правительства РА, груженных товарами первой необходимости для осажденного Азербайджаном Арцаха. Об сообщил представитель рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе Вардан Саркисян в эфире Общественного телевидения Армении.

"Только что к нашей колонне присоединился еще один грузовик с гуманитарными грузами. Это инициатива ряда французских городов и регионов в знак солидарности и поддержки народа Нагорного Карабаха, который вот уже около 8 месяцев находится в блокаде. Отрадно, что на эту гуманитарную инициативу Армении откликаются и присоединяются не только частные компании Армении, но и города и регионы дружественной Франции. Это еще раз свидетельствует о том, что обостряющийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе получает более широкий, международный резонанс и доказывает, что необходимы срочные шаги для открытия незаконно закрытого Кашатагского (Лачинского) коридора и обеспечения гуманитарного доступа в Арцах", - сказал он.

На вопрос, имеются ли гарантии того, что груз, находящийся в приграничной зоне Корнидзора, будет доставлен в Арцах, Саркисян заверил, что продолжают предприниматься шаги для достижения этой цели.

"К сожалению, на данный момент могу сказать, что новостей или отклика по этому поводу нет", - отметил дипломат, напомнив, что уже пятнадцатый день, как около двух десятков грузовиков находятся в приграничной зоне Корнидзора.

Отметим, что с 26 июля грузовики с гуманитарным грузом в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в заблокированный Арцах.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.