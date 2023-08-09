Среда, 9 Августа 2023 13:08

АрмИнфо.Подготовка армяно­азербайджанского мирного договора является одним из элементов трехсторонних договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана. Об этом 9 августа в ходе брифинга заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.

По его словам, российская сторона энергично содействует Баку и Еревану в подготовке этого документа. "Используются политико-дипломатические каналы на всех уровнях. Ежегодно проводятся трехсторонние саммиты, регулярно встречаются главы внешнеполитических ведомств. Сигналы из Еревана и Баку о приверженности скорейшего урегулирования не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит найти развязки еще по ряду сложных тем", - заявил Зайцев, добавив, что Москва исходит из этого.

Касаясь реакции госдепа США на заявление директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дениса Гончара о том, что из ряда западных стран время от времени звучат заявления о том, что Армения и Азербайджан могут подписать мирный договор в ближайшие недели и месяцы, однако спешка может обернуться новыми конфликтами в будущем, Зайцев отметил, что Гончар говорил лишь о том, что не нужно форсировать процесс.

"Он говорил о том, что не нужно форсировать процесс, и он должен идти столько, чтобы получить качественные, надежные договоренности на выходе.

Кому-то, может быть, выгодно форсировать процесс, поскорее чего-то добиться, но вопрос в том, как это потому будет выполняться. Именно на это он сделал акцент в своем интервью", - резюмировал российский дипломат.

Отметим, что 7 августа в Госдепе реагируя на заявления Гончара заявили, что несмотря на любые комментарии со стороны других стран, которые не являются сторонами в этом вопросе, соглашение между Арменией и Азербайджаном остается в пределах досягаемости, и США продолжать работать с этими странами для его достижения. -