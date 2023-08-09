Среда, 9 Августа 2023 12:25

АрмИнфо. Ведущий специалист в области международного права, бывший главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Морено Окампо квалифицировал геноцидом происходящее сегодня в Арцахе.

Окампо подготовил доклад о процессах вокруг Арцаха на фоне продолжающейся вот уже девятый месяц блокаде.

В преамбуле доклада эксперта, в частности отмечается: "С декабря 2022 года на страницах СМИ и в политических дискуссия находится тема блокады Лачинского (Кашатагского) коридора силами безопасности Азербайджана, препятствующая доступу любых продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости в Нагорный Карабах.

Мой вклад заключается в том, чтобы объяснить, почему это следует считать геноцидом против этнических армян Нагорного Карабаха в соответствии со статьей II, (с) Конвенции о геноциде: "Умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее физическое уничтожение".

Здесь нет крематориев и нападений с мачете. Голод - это невидимое оружие геноцида. Без немедленных кардинальных изменений эта группа армян будет уничтожена в течение нескольких недель.

Во многих отношениях голодание этнических армян Нагорного Карабаха представляет собой архетип геноцида посредством навязывания условий жизни, направленных на уничтожение группы.

Это замыкает трагический круг, потому что "обращение с армянами турецкими правителями в 1915 году, представляет собой парадигму положения о геноциде, касающегося навязывания условий жизни".

Как человек с некоторым опытом в этой области, я имел честь внести свой вклад, предоставив беспристрастный отчет. и я готов помочь любой стороне, стремящейся предотвратить уничтожение армян в Нагорном Карабахе".

Окампо в 28-страничном докладе констатирует, что сегодня продолжается Геноцид против 120 000 армян, проживающих в Нагорном Карабахе, также известном как Арцах.

"Блокада Лачинского коридора силами безопасности Азербайджана, препятствующая доступу к любым продуктам питания, медикаментам и другим предметам первой необходимости, должна рассматриваться как геноцид в соответствии со статьей II, (c) Конвенции о геноциде: "Умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее физическое уничтожение"", - отметил эксперт.

При этом он провел параллели между тем, что сегодня происходит в Арцахе и событиями столетней давности в Османской империи, и не только.

"Голодом как методом уничтожения людей пренебрегало все международное сообщество, когда он применялся против армян в 1915 году, евреев и поляков в 1939 году, русских в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в 1941 году и камбоджийцев в 1975/1976 годах. Голодом также пренебрегали при его применении в Сребренице зимой 1993/1994 гг.

Анализируя дело Сребреницы, Международный Суд постановил, что "лишение пищи, медицинской помощи, крова или одежды" представляет собой геноцид по смыслу статьи II(c) Конвенции о геноциде.

Государства-участники Конвенции о геноциде взяли на себя обязательство предотвращать геноцид и наказывать за него. Международный суд постановил, что государства- участники не должны "ждать, пока начнется совершение геноцида", и "вся суть обязательства состоит в том, чтобы предотвратить или попытаться предотвратить совершение деяния", - добавил Окампо.

Он в этом отчете анализируют факт наличия продолжающегося Геноцида в Нагорном Карабахе; как расследовать виновных в Геноциде и как предотвратить окончательное уничтожение армян в Арцахе.

С полным текстом доклада можно ознакомиться по следующей ссылке: https://luismorenoocampo.com/lmo_en/report-armenia/?fbclid=IwAR14WwT9Yix- CwwRgtYRXzGtsJZJzHWwzo2rCmhqp2DubxtzyFuHqqxlVpw.