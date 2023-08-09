Среда, 9 Августа 2023 12:21

АрмИнфо.Из-за ежедневного ухудшения состояния здоровья людей и недоедания случаи обмороков в Республике Арцах продолжают увеличиваться. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал Защитник прав человека республики Гегам Степанян, разместив видео с одним из таких случаев.

<Случаи обмороков фиксируются каждый день. Углубление гуманитарного кризиса в Арцахе делает более заметными необратимые последствия недоедания и голода>, - отметил Омбудсмен.

С 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора - единственного пути, связывающего Арцах с Арменией и внешним миром, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, однако Баку до сих пор не выполнил это обязательство. Более того, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре, а после провокации на мосту Хакари 15 июня Азербайджан запретил все виды гуманитарных перевозок в обоих направлениях, включая людей и грузы, что привело к гуманитарному кризису, близкому к катастрофе.